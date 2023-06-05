Любителька Росії Таїсія Повалій не має в Росії не тільки концертів, а ще й свого житла. Вона скаржиться росЗМІ на трикімнатну квартиру в Москві, де живе з мамою та чоловіком, передає 24 Канал.
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Як Повалій не може влаштуватися в Москві
Таїсія Повалій живе у знімній квартирі в елітному комплексі з територією, що охороняється. За житло зрадниця платить близько 150 тисяч рублів у місяць (у гривнях – близько 68 тисяч). Вона пожалілась, що у панельному домі гаряче так, що навіть кондиціонер не може впоратися. Вже й не дивно, що навіть у столиці Росії немає гідних умов для існування.
Повалій винаймає квартиру вже 17 років. Вона не приховує, що хотіла б придбати квартиру у Москві, або навіть будинок – але грошей від Кремля їй не вистачає. Як заявила артистка, "жаба душить віддавати стільки років комусь". Можливо, артистці не завадило б навчитися фінансової грамотності.
Натомість Тая згадала про інше її житло, що для неї є "болючою темою". Наприклад, квартира та будинок в Україні, оформлена на ім'я матері. Зараз це житло перебуває під арештом, адже Повалій внесена у санкційний список. Також Повалій 13 років тому придбала дачею в Іспанії, але там зараз живе її син Денис.
Чому Повалій живе з мамою
- Нагадаємо, що Таїсія Повалій примусово забрала маму з України. Її матір намагалась переконати зіркову доньку в тому, що вона має бути в Києві, але це було марно.
- Запроданка маніпуляціями та мало не погрозами змусила маму покинути Україну. Вона проїхала шлях у дві тисячі кілометрів з Києва до Заходу України, а згодом у Польщу та Білорусь. Так матір зрадниці вперше опинилась у Москві.
- Таїсія Повалій тим часом продовжує нести маячню, щоб залишатись під крилом російських терористів: "Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя".