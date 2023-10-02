Співачка Анна Asti (справжнє ім'я – Ганна Дзюба) остаточно зреклася України, де народилась і виросла. Російські ЗМІ повідомляють, що артистка отримала російське громадянство, передає 24 Канал.
До теми Після зізнання у злочині: Ані Лорак цинічно співала українську пісню на концерті в Москві
Анна Asti отримала російське громадянство
Зрадниця у 2020 році вийшла заміж за російського бізнесмена. Як пишуть пропагандисти, це спростило її шлях до російського паспорта. Тепер Анна буде не тільки мовчати про війну, але й підтримувати її – з громадянством вона буде повинна сплачувати податки, які йтимуть на ракети, що б'ють по цивільних містах.
Хоча ще у 2021 році Анна Асті казала, що її влаштовує мати український паспорт. На той час вона мала дозвіл на тимчасове проживання в Росії й хотіла отримати посвідку на проживання.
У мене є всі дозвільні документи щодо шлюбу. Але зараз незрозуміло, що діється з кордонами. З російським паспортом я можу і не потрапити на Україну одного разу. А там у мене вся родина, яку я часто відвідую. Хочу спокійно їздити до мами, обіймати її,
– пояснювала артистка у грудні 2021.
Російські ЗМІ припускають, що Анна Асті відмовилась від українського громадянства.
Як Анна Асті ганьбиться під час війни
- Співачка та її чоловік-росіянин перебували в Києві, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Вони виїхали до Росії та вирішили замовчувати вторгнення. Вже у квітні Анна Асті продемонструвала свою істинну позицію, записавши дует з путіністом Філіпом Кіркоровим.
- Через рік Анна Асті згадала про Україну та вирішила посміятися з її мови. Вона пропонувала фанам вгадати, що означають начебто "кумедні" українські слова. Українці обурилися у відповідь на це відео, а росіяни взагалі здивувалися, що Асті – українка. Тому в коментарях відправляли її додому.
- У квітні цього року Асті красувалась на російській премії "Жара" Music Awards, де взяла 5 нагород і стала "артисткою року", "співачкою року", її нагородили за "альбом року", "жіноче відео року" та "пісню року" власне за дует з Кіркоровим.