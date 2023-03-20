Зрадниця Повалій тепер без концертів у Росії: її виступи скасовують навіть у ресторанах

Зрадниця Таїсія Повалій відкрито підтримує війну проти України. Проте тепер співачка стала непотрібною навіть у своїй Росії. Там скасовують не лише її великі концерти, а й виступи у ресторанах.

Ймовірно, виконавиця незабаром позбудеться всіх гонорарів у країні-агресорі. Про це повідомляють росЗМІ, хоч і не пояснюють причин скасування концертів.

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У Таїсії Повалій був запланований концерт у кафе-ресторані 25 березня у місті Улан-Уде, але його відмінили. Також зрадниці скасували виступ і у Читі 27 березня. Сайт продажу квитків не називає причин скасування концертів, але наголошує, що на цьому тур артистки завершується.

Таїсія Повалій підтримує війну в Україні: що відомо