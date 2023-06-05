Любительница России Таисия Повалий в России не имеет не только концертов, а еще и своего жилья. Она жалуется росСМИ на трехкомнатную квартиру в Москве, где живет с мамой и мужем, пишет 24 Канал.
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Как Повалий не может устроиться в Москве
Таисия Повалий живет в съемной квартире в элитном комплексе с охраняемой территорией. За жилье предательница платит около 150 тысяч рублей в месяц (в гривнах – около 68 тысяч). Она пожаловалась, что в панельном доме горячо так, что даже кондиционер не справляется. Уже не удивительно, что даже в столице России нет достойных условий к существованию.
Повалий снимает квартиру уже 17 лет. Она не скрывает, что хотела бы приобрести квартиру в Москве или даже дом – но денег от Кремля ей не хватает. Как заявила артистка, "жаба душит отдавать столько лет кому-то". Возможно, артистке не мешало бы научиться финансовой грамотности.
Зато Тая вспомнила о другом ее жилище, что для нее является "болезненной темой". К примеру, квартира и дом в Украине, оформленная по имени матери. Сейчас это жилье находится под арестом, ведь Повалий внесена в санкционный список. Также Повалий 13 лет назад приобрела дачу в Испании, но там сейчас живет ее сын Денис.
Почему Повалий живет с мамой
- Напомним, что Таисия Повалий принудительно забрала маму из Украины. Ее мать пыталась убедить звездную дочь в том, что она должна быть в Киеве, но это было бесполезно.
- Запроданка манипуляциями и едва ли не угрозами заставила маму покинуть Украину. Она проехала путь в две тысячи километров из Киева на Запад Украины, а затем в Польшу и Беларусь. Так мать предательницы впервые оказалась в Москве.
- Таисия Повалий тем временем продолжает нести бред, чтобы оставаться под крылом российских террористов: "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни".