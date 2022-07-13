Українська співачка TAYANNA пересиджує війну на Балі, де винаймає житло з подругою. Вона зізналась про складність життя за кордоном.

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TAYANNA про життя за кордоном

Виконавиця зі сльозами на очах зізналась, що через війну зрозуміла, що не цінувала все те, що мала. Через розставання з бойфрендом їй довелось шукати інше житло на Балі й починати життя заново.

Важко… Коли я побувала в Києві вдома, я зрозуміла за цей весь час, що краще нашої країни немає, як ми не цінували те, що в нас було, повністю все. Ні життя, ні людей, ні роботу, ні своє місце, ні свою країну, нічого, мало хто цінував,

– поділилась співачка.

"Багато хто каже, що щастя має бути всередині, де б ти не жив, що б ти не робив, де б ти не був. Я не знаю, як воно мотивується, точно не таким чином, коли в тебе все забрали і ти маєш просто так своє життя заново будувати. І тобі не 20 років, коли на це все є мотивація, шалена енергія і віра".

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TAYANNA додала, що досі не вірить у те, що війна триває. Перший тиждень вторгнення також пройшов для неї непросто.

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Я досі не вірю. Я бачила, була, ракети зустрічала, але досі не віриться мені у це все. Ми пережили такий шок. Тиждень просто не жили. Всі було в телефонах, безсонні ночі, бо різниця в часі, цілодобові зідзвони, одразу якісь допомоги волонтерські. Нам було важче, бо ти далеко, і не знаєш, що зробити,

– зауважила артистка.

"Таке відчуття безпомічності. Там хоча б все зрозуміло, є люди, ти можеш з ними кудись піти, домовитися, побачити на власні очі, а ми то все з новин дізнаємося чи до друзів дзвонимо. Це звісно було дуже важко, але згодом мене більше шокувала реальність".