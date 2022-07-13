Украинская певица TAYANNA пересиживает войну на Бали, где снимает жилье с подругой. Она призналась о сложностях жизни за границей.

К слову TAYANNA объяснила, почему до сих пор выплачивает деньги экспродюсеру Алану Бадоеву

TAYANNA о жизни за границей

Исполнительница со слезами на глазах призналась, что из-за войны поняла, что не ценила все то, что имела. Из-за разлуки с бойфрендом ей пришлось искать другое жилье на Бали и начинать жизнь заново.

Трудно… Когда я побывала в Киеве дома, я поняла за это все время, что лучше нашей страны нет, как мы не ценили то, что у нас было, все. Ни жизнь, ни людей, ни работу, ни свое место, ни свою страну, ничего, немногие ценили,

– поделилась певица.

"Многие говорят, что счастье должно быть внутри, где бы ты ни жил, что бы ты ни делал, где бы ты ни был. Я не знаю, как оно мотивируется, точно не таким образом, когда у тебя все забрали и ты должен просто так свою жизнь заново строить. И тебе не 20 лет, когда на это все есть мотивация, безумная энергия и вера".

Полное интервью с TAYANNA: смотрите видео онлайн

TAYANNA добавила, что до сих пор не верит, что война продолжается. Первая неделя вторжения также прошла для нее непросто.

Дешевле, чем в Европе, – TAYANNA рассказала, сколько денег тратит на жизнь на Бали

Я до сих пор не верю. Я видела, была, ракеты встречала, но до сих пор не верится мне в это все. Мы испытали такой шок. Неделю просто не жили. Все было в телефонах, бессонные ночи, потому что разница во времени, круглосуточные созвоны, сразу какая-то волонтерская помощь. Нам было труднее, потому что ты далеко, и не знаешь, что сделать,

– заметила артистка.

"Такое ощущение беспомощности. Там хотя бы все понятно, есть люди, ты можешь с ними куда-то пойти, договориться, увидеть своими глазами, а мы все из новостей узнаем или к друзьям звоним. Это конечно было очень трудно, но впоследствии меня больше шокировала реальность".