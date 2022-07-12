41-річний режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв вивів в український шоу-бізу двох талановитих артистів – Макса Барських і TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк). Якщо з першим його пов'язує не тільки музика, а й міцна дружба, то зі співачкою у них, вочевидь, суто робочі стосунки.

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TAYANNA про співпрацю з Аланом Бадоєвим

Війну в Україні TAYANNA з сином пересиджує на Балі, тож з експродюсером майже не спілкується: "Війна. Звісно, що немає ніякої роботи, немає точок зіткнення, співпраці". Однак у зірки є грошові зобов'язання перед Бадоєвим.

Контракт фізичний є. Той контракт, який був, він закінчився, і ми заключили інший контракт, за яким я виплачую ті кошти, які були в мене вкладені, але не повернулися. Там ще інші умови різні, але це вже наші справи,

– зізналася TAYANNA.

Однак як про Алана Бадоєва, так і про Макса Барських артистка відгукується лише позитивно. "Я знаю Алана, знаю Макса. Вони прекрасні люди, з великим серцем, справедливі, чесні та відкриті", – каже TAYANNA.

TAYANNA з Аланом Бадоєвим і Максом Барських / Фото з інстаграму співачки