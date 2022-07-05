С началом полномасштабной войны среди украинцев возник новый тренд – на патриотические татуировки. Все больше людей, среди которых и знаменитости, набивают на теле изображения и надписи, подтверждающие любовь к Украине.

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Какие тату набили Ксения и Евгений Кошевые

Звездные супруги присоединились к числу тех людей, которые могут похвастаться патриотическими татуировками. Евгений Кошевой решил набить две татуировки на руках:

на одной руке строчка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами";

на второй руке – "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Ксения Кошевая поддержала любимого и тоже набила папу. На ключице у нее теперь изображены звезды в стиле минимализма. Также есть надпись на всю спину, однако из-за непонятного шрифта нельзя увидеть, что именно изображено.

Татуировки Евгения и Ксении Кошевых / Скриншоты инстаграм-сторис супругов

Звезды и патриотические татуировки