С началом полномасштабной войны среди украинцев возник новый тренд – на патриотические татуировки. Все больше людей, среди которых и знаменитости, набивают на теле изображения и надписи, подтверждающие любовь к Украине.
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Какие тату набили Ксения и Евгений Кошевые
Звездные супруги присоединились к числу тех людей, которые могут похвастаться патриотическими татуировками. Евгений Кошевой решил набить две татуировки на руках:
- на одной руке строчка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами";
- на второй руке – "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Ксения Кошевая поддержала любимого и тоже набила папу. На ключице у нее теперь изображены звезды в стиле минимализма. Также есть надпись на всю спину, однако из-за непонятного шрифта нельзя увидеть, что именно изображено.
Татуировки Евгения и Ксении Кошевых / Скриншоты инстаграм-сторис супругов
Звезды и патриотические татуировки
- Блогерша Даша Квиткова обожает татуировку, поэтому не смогла остаться в стороне от патриотических тату. Теперь на ее запястье есть две скрепки – синего и желтого цветов, переплетенные в форме сердца, а под грудью – карта Украины в патриотических цветах.
- Музыкальная продюсер Елена Мозговая также отважилась на патриотическую папу. Женщина набила на руке татуировку на всю правую руку. На фоне черных орнаментов цветов и голубой ленты изображен мощный трезубец с саблей посередине.