"Чудовий момент": нова кохана Тараса Цимбалюка вперше показала фото з ним
Джерело:Світлана Готочкіна
Нещодавно Тарас Цимбалюк підтвердив, що зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною. Тепер вперше показала фото з коханим й сама Світлана.
Роман Тараса Цимбалюка та Світлани Готочкіної активно обговорюють в мережі. Прихильники зазначають, що теперішня обраниця актора дуже схожа на його колишню дружину. Однак сам Тарас наразі ці стосунки не коментує.
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Світлана Готочкіна показала фото з Цимбалюком
Рестораторка поширила в мережі чорно-біле фото, на якому зображена з Тарасом. Дівчина сиділа в Цимбалюка на шиї, пристрасно дивилася на нього та закрила його очі руками.
"Момент", – з ніжністю написала Світлана під фото.
Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора
У коментарях підписники рестораторки залишають свої враження від світлини.
- "Є тільки мить між минулим і майбутнім. Саме вона називається життям. Чудовий момент".
- "Вау! Дуже влучно і красиво!"
Нагадаємо, про новий роман Тараса Цимбалюка стало відомо приблизно через 5 місяців після його розлучення з візажисткою Тіною Антоненко. Згодом ЗМІ розсекретили, що обраницею актора стала рестораторка Світлана Готочкіна. Хоча обоє не підтверджували цього, але все частіше публікували у своїх соцмережах подібні пристрасні фото та підігрівали чутки про стосунки. Наприкінці грудня Цимбалюк офіційно підтвердив, що зустрічається зі Світланою.