"Чудовий момент": нова кохана Тараса Цимбалюка вперше показала фото з ним

Нещодавно Тарас Цимбалюк підтвердив, що зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною. Тепер вперше показала фото з коханим й сама Світлана.

Роман Тараса Цимбалюка та Світлани Готочкіної активно обговорюють в мережі. Прихильники зазначають, що теперішня обраниця актора дуже схожа на його колишню дружину. Однак сам Тарас наразі ці стосунки не коментує.

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Світлана Готочкіна показала фото з Цимбалюком

Рестораторка поширила в мережі чорно-біле фото, на якому зображена з Тарасом. Дівчина сиділа в Цимбалюка на шиї, пристрасно дивилася на нього та закрила його очі руками.

"Момент", – з ніжністю написала Світлана під фото.



Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

У коментарях підписники рестораторки залишають свої враження від світлини.

"Є тільки мить між минулим і майбутнім. Саме вона називається життям. Чудовий момент".

"Вау! Дуже влучно і красиво!"

Нагадаємо, про новий роман Тараса Цимбалюка стало відомо приблизно через 5 місяців після його розлучення з візажисткою Тіною Антоненко. Згодом ЗМІ розсекретили, що обраницею актора стала рестораторка Світлана Готочкіна. Хоча обоє не підтверджували цього, але все частіше публікували у своїх соцмережах подібні пристрасні фото та підігрівали чутки про стосунки. Наприкінці грудня Цимбалюк офіційно підтвердив, що зустрічається зі Світланою.