Роман Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной активно обсуждают в сети. Поклонники отмечают, что нынешняя избранница актера очень похожа на его бывшую жену. Однако сам Тарас пока эти отношения не комментирует.

Смотрите также Это темный лес, – Даша Квиткова высказалась о романе Дорофеевой и Кацурина

Светлана Готочкина показала фото с Цымбалюком

Ресторатор распространила в сети черно-белое фото, на котором изображена с Тарасом. Девушка сидела у Цимбалюка на шее, страстно смотрела на него и закрыла глаза руками.

"Момент", – с нежностью написала Светлана под фото.



Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера

В комментариях подписчики ресторатора оставляют свои впечатления от фотографии.

"Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнью. Прекрасный момент".

"Вау! Очень метко и красиво!"

Напомним, о новом романе Тараса Цымбалюка стало известно примерно через 5 месяцев после его развода с визажисткой Тиной Антоненко. Потом СМИ рассекретили, что избранницей актера стала ресторатор Светлана Готочкина. Хотя оба не подтверждали это, но все чаще публиковали в своих соцсетях подобные страстные фото и подогревали слухи об отношениях. В конце декабря Цымбалюк официально подтвердил, что встречается со Светланой.