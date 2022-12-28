Про новий роман Цимбалюка говорять з кінця листопада. Актор публікував фото з дівчиною, але не називав її імені. Та ЗМІ вдалося розсекретити пасію Тараса. Напередодні Нового року він підтвердив, що зустрічається зі Світланою Готочкіною.

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Тарас Цимбалюк зустрічається зі Світланою Готочкіною

Актор підтвердив стосунки з рестораторкою, опублікувавши світлини зі спільної фотосесії. На фото Тарас та Світлана зображені у чорному спортивному одязі. Закохані тримають одне одного за руки, Цимбалюк ніжно дивиться на обраницю.

Підпису до фотографій актор не залишив, лише позначив Світлану. Тож тепер Тарас не приховує від публіки свою кохану. Але сама Світлана наразі не робила жодних заяв щодо цих стосунків.



Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора



Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Стосунки Цимбалюка та Готочкіної: головне