Тарас Цимбалюк вкотре показав нову кохану: фото гарячих обіймів вдома

Актор Тарас Цимбалюк продовжує підігрівати інтерес публіки до свого особистого життя. Він опублікував ще одне пристрасне фото з новою дівчиною.

Як ми вже писали раніше, обраницею Цимбалюка, скоріш за все, стала рестораторка та дизайнерка Світлана Готочкіна. Схоже, що закохані вже живуть разом, адже в інстаграм-сторіс обох часто є моменти, які на це натякають.

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Нове фото Цимбалюка з дівчиною

В інстаграм-сторіс Тарас поширив знімок, на якому зображений з дівчиною. Ймовірно, світлину зробив вдома, оскільки позує без футболки. Актор ніжно цілував кохану і пристрасно обійняв. Додав до чорно-білого знімка емоджі у вигляді червоного сердечка.



Тарас Цимбалюк з дівчиною / Скриншот інстаграм-сторіс актора

Зазначимо, Цимбалюк поширив архівне фото, адже зараз Світлана перебуває в Барселоні. Жінка активно публікує сторіс з Іспанії. На відео Готочкіна продовжує спілкуватися російською мовою.

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