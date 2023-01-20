За його словами, він розлучився з Антоненко "десь місяць тому", а його перший секс з іншою жінкою трапився через 4 місяці після заяви про розставання. Ймовірно, це й була Світлана, його нова дівчина. Той каже, що цілеспрямовано не шукав нових стосунків, і навіть влітку на різних вечірках "синтетично закривав маленькі жалюзі" перед дівчатами, бо не хотів ні інтиму, ні флірту.

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На думку Тараса, немає правильно часу для нового етапу після розлучення, адже любовна хімія трапляється дуже несподівано, як у нього сталось зі Світланою. Актор вважає, що нові стосунки зараз здебільшого будуються через соцмережі, бо саме там можна вподобати чиєсь фото, надіслати на нього реакцію і після цього взаємно почати спілкуватись. Вже після цього люди йдуть на побачення та ближче знайомляться. Щоправда, його історія зустрічі зі Світланою була не такою – каже, що їх познайомила подруга.

Мої стосунки зі Світланою перевершили всі очікування. Я хочу це все якось вберегти, проаналізувати усе. Мені здається це потрапило у категорію чогось дуже особистого, чим я не готовий ділитися,

– прокоментував свої наміри оберігати особисте життя Тарас.



Тарас Цимбалюк з новою коханою Світланою Готочкіною / Фото з інстаграму жінки

Щодо розлучення з Тіною, стосунки з якою він порвав у червні 2022 року – за місяць до річниці шлюбу, то визнає, що, можливо, не надто багато уваги приділяв коханій. Він наголосив, що у будь-яких стосунках на перших етапах потрібно багато аналізувати, з якою людиною ви перебуваєте, оскільки це може відгукнутись через 5 років. Так він, ймовірно, натякнув на певні проблеми у стосунках з Тінею, які розпочались ще за 3 роки до шлюбу. Тож, тепер він наполягає, аби все з'ясовувати одразу і не замовчувати проблеми.

Слава Дьомін також поцікавився у кіноактора, чому під час війни в шоубізнесі сталось так багато розлучень, зокрема і в нього.

Психіка не витримує. Люди замкнуті, на стресі, відключився якийсь фільтр, люди стали прямолінійнішими. Це дуже страшний експериментальний час, я абсолютно не здивований,

– зазначив Тарас.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк вже двічі був одружений. Його перший шлюб був з однокурсницею Ангеліною, але протривав недовго, бо, за словами актора, він не був готовий до нього – "зрозумів, що взагалі не нагулявся". Другий шлюб з Тіною Антоненко протривав неповний рік, хоча до цього вони зустрічались три роки. Їхнє камерне весілля відбулось у горах 3-го липня 2021 року, якраз на третю річницю стосунків. Але вони розстались вже через 11 місяців.

Варто додати, що після питань про те, чи погодився б Тарас Цимбалюк взяти участь у новому сезоні шоу "Холостяк", якби зараз був вільним, Слава Дьомін поцікавився, які жінки йому подобаються. Той неприховано відповів, що білявки. Зазначимо, що його друга дружина Тіна Антоненко та нова пасія Світлана – теж обоє білявки.