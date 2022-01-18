Тарас Цимбалюк пригадав, як на "Танцях" його змушували критикувати Alyona Alyona

Два роки тому Тарас Цимбалюк був учасником "Танців з зірками". Він один з небагатьох, хто не погодився "грати" за правилами продюсерів. Актор пригадав, як на проєкті вигадували конфлікти, зокрема з Alyona Alyona.

Глядачів української версії "Танців з зірками" приковують до екранів не лише ефектними постановками, а й інтрижками з-за лаштунків, які часто вигадують самі продюсери. Тарас Цимбалюк відмовився танцювати під їхню дудку, однак його намагалися затягти в тенета пліток і конфліктів.

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Як Тараса Цимбалюка змушували критикувати Alyona Alyona

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не приховує, що "Танці з зірками" були для нього викликом. Він погодився на участь, аби показати себе новій аудиторії і познайомитися з шоу-бізнесом, який його відверто розчарував.

"Якщо я кайфував від того, що я дерево, яке більш менш рухалося, то бік шоу-бізнесу...", – ділиться Цимбалюк. Він зізнається, що продюсери "Танців" просили його дорікнути Alyona Alyona через зайву вагу.

У мене волосся дибки ставало, коли мені: "Скажіть, що в Alyona Alyona зайва вага. Тарасе, нам треба це сказати". Я не можу писати ці щоденники, бо для мене це якийсь трешняк. Якийсь "Дом-2",

– пригадує Тарас Цимбалюк.

Натомість їхній конфлікт з партнеркою Яною Заєць не був вигаданим. Вони справді не зійшлися характерами.

"З Яною ми не знайшли спільну мову. Її амбіції значно більші, ніж мої можливості в танцях. Мабуть, у цьому, звичайно, є моя вина", – визнає актор.

Тарас Цимбалюк і Яна Заєць на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму актора

Хто ще критикував "Танці з зірками"