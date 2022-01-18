Глядачів української версії "Танців з зірками" приковують до екранів не лише ефектними постановками, а й інтрижками з-за лаштунків, які часто вигадують самі продюсери. Тарас Цимбалюк відмовився танцювати під їхню дудку, однак його намагалися затягти в тенета пліток і конфліктів.
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Як Тараса Цимбалюка змушували критикувати Alyona Alyona
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не приховує, що "Танці з зірками" були для нього викликом. Він погодився на участь, аби показати себе новій аудиторії і познайомитися з шоу-бізнесом, який його відверто розчарував.
"Якщо я кайфував від того, що я дерево, яке більш менш рухалося, то бік шоу-бізнесу...", – ділиться Цимбалюк. Він зізнається, що продюсери "Танців" просили його дорікнути Alyona Alyona через зайву вагу.
У мене волосся дибки ставало, коли мені: "Скажіть, що в Alyona Alyona зайва вага. Тарасе, нам треба це сказати". Я не можу писати ці щоденники, бо для мене це якийсь трешняк. Якийсь "Дом-2",
– пригадує Тарас Цимбалюк.
Натомість їхній конфлікт з партнеркою Яною Заєць не був вигаданим. Вони справді не зійшлися характерами.
"З Яною ми не знайшли спільну мову. Її амбіції значно більші, ніж мої можливості в танцях. Мабуть, у цьому, звичайно, є моя вина", – визнає актор.
Тарас Цимбалюк і Яна Заєць на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму актора
Хто ще критикував "Танці з зірками"
- Українська попдіва Тіна Кароль побила горшки з продюсерами телеканалу, бо не була готова "брати участь в інтригах та хайпі". З "Танців" вона пішла після того, як затвердили Іванну Онуфрійчук. Їй нібито купили місце ведучої.
- Ліля Ребрик розповідала, що на "Танцях з зірками" їй вигадали роман з Андрієм Диким, коли між ними насправді не було жодної іскри.
- Ілона Гвоздьова глузувала з призів, які дають за перемогу в проєкті. Вона зауважила, що в Україні це кубок і річний запас шоколаду, а в Грузії – квартира, машина, гроші.