Цьогоріч Ілона Гвоздьова, як і мріяла, спробувала себе в ролі хореографині-постановниці на "Танцях зірками". Щоправда, не в Україні, а в Грузії. Заради проєкту вона полетіла в Тбілісі й більш як місяць не бачила своїх дітей.

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"Зараз перебуваю у фазі свого танцювального росту та розвитку. Круто, що є можливість постійного обміну досвідом і мотивація бути краще, швидше, сильніше та цікавіше", – писала Ілона Гвоздьова.

Після грандіозного фіналу вона порівняла українську версію "Танців з зірками" з грузинською. Так, хореографиня поіронізувала над подарунками, які дістаються переможцям в обох країнах. У Грузії спонсори вручають всім учасникам гроші, сертифікати, путівки в Європу, а в Україні – кубок і шоколадки, та й ті лише переможцям.

Прикро за наших танцівників в Україні. За 1 місце – квартира, за 2 місце – машина, за 3 місце – гроші. У той час як у нас за перемогу нам вручили кубок і річний запас шоколадок,

– посміялась Ілона Гвоздьова.

До слова, цьогорічних переможців "Танців з зірками" Артура Логая та Анну Кареліну теж нагородили кубком і річним запасом шоколаду. Ользі Харлан і Дмитру Дікусару, Кості Войтенко та Роксоляні Маланчук дістались лише оплески.

Цікаво, що продюсери "Танців з зірками" в Грузії не скупляться і на запрошених гостей. Уже вдвічі до них прилітала українська співачка Тіна Кароль: