Пів країни досі думає, що стосунки зіркового подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого зародилися на паркеті "Танців з зірками" 2011 року. Однак це не так. Акторка стверджує, що спочатку в них з танцівником були суто робочі стосунки, а службовий роман продюсери вигадали заради рейтингів.

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Як на "Танцях з зірками" вигадали роман Ребрик і Дикого

Їм обом відверто нав'язували цю ідею. Ребрик навіть телефонувала емоційному партнеру, аби він був в курсі так званих "законів" телебачення і не бовтнув зайвого.

З першого ефіру казали, що між нами якась хімія. З першого ефіру нам розповідали, що в нас роман. Там якихось екстрасенсів навіть приплели, щоби сказати, що в нас щось намічається,

– з гумором пригадує Лілія Ребрик.

Однак у березні 2011 року вони обоє були зосереджені лише на роботі. Він, як бальник, і вона, як гімнастка в минулому, хотіли перемогти, тому часу на флірт у них не було.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму

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Коли насправді закрутився роман Лілії Ребрик та Андрія Дикого

За лаштунками телешоу "Танці з зірками" Лілія Ребрик та Андрій Дикий були справжніми друзями. Вони багато говорили, ділилися одне з одним поглядами на життя та розповідали секрети. Тоді як романтичні почуття зародилися завдяки фестивалю "Слов'янський базар".

На захід у Мінськ Лілію Ребрик запросили як ведучу й запропонували виступити з Диким у рамках шоу-програми. Пара зустрілась перед поїздкою, і саме тоді між ними спалахнула іскра.

Нагадаємо, Андрій Дикий освідчився Лілії Ребрик у парку Феофанія. 23 грудня 2011 року вони одружились і щасливі в шлюбі вже 10 років.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото з інстаграму акторки