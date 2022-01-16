Мало хто знає, що 32-річний Тарас Цимбалюк пішов від першої дружини. Вони зустрічались два роки, а їхній шлюб тримав півтора. Проте вже через кілька місяців після весілля актор зрозумів, що зробив помилку.

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Я зрозумів, що взагалі не нагулявся, це не моя людина, і ми, мабуть, поспішили. Ми були абсолютно різні, мене тягло до інших жінок,

– заявив Цимбалюк.

Ба більше, він зізнався, що не робив пропозицію Ангеліні, розмови про весілля заводила вона. Однак одружились вони через ремонт, який актор зробив у квартирі дівчини та її мами.

"Я почав більш-менш заробляти. Ангеліна з мамою два роки жили у квартирі без ремонту. Пам'ятаю, що зробив їм повністю ремонт, і тут приїхала її бабуся і каже: "Ну, Тарасе, ти вже тут ремонт зробив". І моя мама каже: "Чого ти собі квартиру не купив? Навіщо чужим людям ремонт зробив? Уже одружуйся тоді". Я якось походив з цими думками, і ми одружилися", – пригадує Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму актора

Примітно, що своїй другій дружині Тіні Тарас Цимбалюк освідчився у прямому ефірі "Танців з зірками". Він вручив дівчині величезний букет білих троянд і каблучку, а та відповіла йому "так".

Зараз зірка серіалу "Кріпосна" розуміє, що в першому шлюбі не відчував себе чоловіком, головою сім'ї. У їхній союз постійно втручалися мами, бабусі, які казали, як і що робити.

Так, Тарас Цимбалюк першим заговорив про розлучення. Вони спробували пожити окремо, однак після цього так і не з'їхалися. Зараз дівчина живе за океаном і готується до весілля. Цікаво, що гроші на квиток їй дав колишній.

Думаю, образа залишилася. За те, що я кинув її, грубо кажучи,

– заявив актор.

Цікаво, що сам він щасливий у другому шлюбі. У липні 2021 року Тарас Цимбалюк одружився з візажисткою Тіною Антоненко, яка взяла його прізвище. Весілля закохані зіграли в Карпатах у присутності 15 найближчих людей. Усе тому, що вони втомилися від чуток та уваги преси.

Тарас Цимбалюк з другою дружиною Тіною / Фото з інстаграму актора