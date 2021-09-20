Тарас Цимбалюк поскаржився, що "запливає жирком" на відпочинку в Іспанії

Секс-символ українського шоу-бізу Тарас Цимбалюк проводить відпустку в Іспанії. З дружиною Тіною він відпочиває на Канарських островах. На курорті актор усього кілька днів, однак уже втратив свою спортивну форму.

Ідеальним тілом зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" та ексучасника "Танців з зірками" захоплювалось пів країни. Однак зараз 31-річний Тарас Цимбалюк стверджує, що втягує живіт для фото. Якщо раніше спорт був невід'ємною частиною його життя, то останні чотири місяці він закинув тренування.

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"Природа моєї фігури зовсім не така, до якої ви звикли. Без занять спортом у мене були худі руки, завжди виділявся низ живота і зовсім не було м'язів ніг. І от я зараз почав повертатися до Цимбалюка 2013 року", – з гумором зізнався актор кіно.

Річ у тому, що за все літо в нього було лише три вихідних, на яких він одружився з коханою Тіною в Карпатах. Через два нові проєкти Тарасу Цимбалюку не вистачає часу на спорт. Не дивно, що зірка не тренується під час довгоочікуваної відпустки в Іспанії.

Я благополучно запливаю жирком… Поки я продовжую насолоджуватися нереально смачною іспанською кухнею і пити пиво щодня,

– поділився Тарас Цимбалюк.

Зараз він з дружиною Тіною подорожує островом Тенеріфе, що входить до елітних Канарських островів. Судячи з інстаграм-сторіс, подружжя орендувало авто й вивчає мальовничі безлюдні пляжі Іспанії.

Тарас Цимбалюк відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора

Тарас Цимбалюк відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора