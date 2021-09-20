Идеальным телом звезды сериала "Поймать Кайдаша" и экс-участника "Танцев со звездами" восхищалось пол страны. Однако сейчас 31-летний Тарас Цимбалюк утверждает, что втягивает живот для фото. Если раньше спорт был неотъемлемой частью его жизни, то последние четыре месяца он забросил тренировки.
К теме Монатик с женой отдыхает в Черногории: живописные фото
"Природа моей фигуры совсем не такая, к которой вы привыкли. Без занятий спортом у меня были худые руки, всегда выделялся низ живота и совсем не было мышц ног. И вот я сейчас начал возвращаться к Цимбалюку 2013 года", – с юмором признался актер кино.
Дело в том, что за все лето у него было только три выходных, на которых он женился на любимой Тине в Карпатах. Из-за двух новых проектов Тарасу Цимбалюку не хватает времени на спорт. Не удивительно, что звезда не тренируется во время долгожданного отпуска в Испании.
Я благополучно заплываю жирком ... пока я продолжаю наслаждаться нереально вкусной испанской кухней и пить пиво каждый день,
– поделился Тарас Цимбалюк.
Сейчас он с женой Тиной путешествует по острову Тенерифе, входящему в элитные Канарские острова. Судя по инстаграм-сторис, супруги арендовали авто и изучают живописные безлюдные пляжи Испании.
Тарас Цимбалюк отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера
Тарас Цимбалюк отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера
Тарас Цимбалюк отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера
Тарас Цимбалюк с женой Тиной отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера
Реакция сети
Однако пользователи инстаграма не заметили, что Тарас Цимбалюк поправился, они засыпали его комплиментами в комментариях:
- "Все просто идеально";
- "Актеры тоже люди, ничего не надо втягивать";
- "Всем бы такие животы. Не преувеличивай, ты красавчик";
- "Как всегда непревзойденный, и я не только о пейзажах позади";
- "Хотелось бы быть стройным и спортивным, а приходится быть успешным и харизматичным? Главное, чтобы счастливым".