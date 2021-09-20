Идеальным телом звезды сериала "Поймать Кайдаша" и экс-участника "Танцев со звездами" восхищалось пол страны. Однако сейчас 31-летний Тарас Цимбалюк утверждает, что втягивает живот для фото. Если раньше спорт был неотъемлемой частью его жизни, то последние четыре месяца он забросил тренировки.

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"Природа моей фигуры совсем не такая, к которой вы привыкли. Без занятий спортом у меня были худые руки, всегда выделялся низ живота и совсем не было мышц ног. И вот я сейчас начал возвращаться к Цимбалюку 2013 года", – с юмором признался актер кино.

Дело в том, что за все лето у него было только три выходных, на которых он женился на любимой Тине в Карпатах. Из-за двух новых проектов Тарасу Цимбалюку не хватает времени на спорт. Не удивительно, что звезда не тренируется во время долгожданного отпуска в Испании.

Я благополучно заплываю жирком ... пока я продолжаю наслаждаться нереально вкусной испанской кухней и пить пиво каждый день,

– поделился Тарас Цимбалюк.

Сейчас он с женой Тиной путешествует по острову Тенерифе, входящему в элитные Канарские острова. Судя по инстаграм-сторис, супруги арендовали авто и изучают живописные безлюдные пляжи Испании.

Тарас Цимбалюк отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера

Тарас Цимбалюк отдыхает в Испании / Фото из инстаграма актера