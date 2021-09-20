Ідеальним тілом зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" та ексучасника "Танців з зірками" захоплювалось пів країни. Однак зараз 31-річний Тарас Цимбалюк стверджує, що втягує живіт для фото. Якщо раніше спорт був невід'ємною частиною його життя, то останні чотири місяці він закинув тренування.
До теми Монатік з дружиною відпочиває в Чорногорії: мальовничі фото
"Природа моєї фігури зовсім не така, до якої ви звикли. Без занять спортом у мене були худі руки, завжди виділявся низ живота і зовсім не було м'язів ніг. І от я зараз почав повертатися до Цимбалюка 2013 року", – з гумором зізнався актор кіно.
Річ у тому, що за все літо в нього було лише три вихідних, на яких він одружився з коханою Тіною в Карпатах. Через два нові проєкти Тарасу Цимбалюку не вистачає часу на спорт. Не дивно, що зірка не тренується під час довгоочікуваної відпустки в Іспанії.
Я благополучно запливаю жирком… Поки я продовжую насолоджуватися нереально смачною іспанською кухнею і пити пиво щодня,
– поділився Тарас Цимбалюк.
Зараз він з дружиною Тіною подорожує островом Тенеріфе, що входить до елітних Канарських островів. Судячи з інстаграм-сторіс, подружжя орендувало авто й вивчає мальовничі безлюдні пляжі Іспанії.
Тарас Цимбалюк відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора
Тарас Цимбалюк відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора
Тарас Цимбалюк відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора
Тарас Цимбалюк з дружиною Тіною відпочиває в Іспанії / Фото з інстаграму актора
Реакція мережі
Натомість користувачі інстаграму не помітили, що Тарас Цимбалюк погладшав, вони засипали його компліментами в коментарях:
- "Все просто ідеально";
- "Актори теж люди, нічого не треба втягувати";
- "Всім би такі животи. Не перебільшуй, ти красунчик";
- "Як завжди неперевершений, і я не тільки про пейзажі позаду";
- "Хотілось би бути струнким і спортивним, а доводиться бути успішним і харизматичним? Головне, щоб щасливим".