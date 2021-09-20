Після релізу кількох кліпів відомий український мультиартист Монатік відправився в осінню відпустку. Спершу він перебував у Франції, а тепер разом з дружиною та творчою командою насолоджується часом у Чорногорії.
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Монатік з дружиною в Чорногорії
Артист опублікував мальовниче фото, на якому усміхнено позував разом з дружиною Іриною на тлі моря та гір. Монатік постав у чорному костюмі, а Ірина – світло-гірчичному елегантному вбранні.
Коли повів дружину на побачення і розповідаєш дурості і непристойності,
– підписав співак знімок.
Монатік з дружиною / Фото з інстаграму Монатіка
Ірина Демічева також поділилась з шанувальниками красивими світлинами з Чорногорії. Вона позувала у чорній сорочці оверсайз та мінішортах в тон. Продюсерка доповнила образ окулярами та яскравою сумкою.
Ми з Монатіком в дуже приємному враженні від Чорногорії. Така красива природа, люди усміхнені, нікуди не поспішають, тотальне JOMO,
– поділилась враженнями Ірина.
Ірина Демічева / Фото з інстаграму продюсерки
Де раніше відпочивав Монатік
- У червні Монатік та Ірина Демічева присвятили час лише собі, тому вдвох відпочивали у Греції. Вони опублікували фото, яке швидко набрало безліч вподобань.
- У серпні пара вже разом з синами проводили час у Туреччині. Хлопці купалися в басейні, Ірина засмагала на терасі, а артист поєднував роботу й відпочинок.
- Минулий тиждень мультиартист провів у романтичному Мілані. Подружжя прогулювалося вуличками, купували речі в бутиках та насолоджувалися красою міста.