Після релізу кількох кліпів відомий український мультиартист Монатік відправився в осінню відпустку. Спершу він перебував у Франції, а тепер разом з дружиною та творчою командою насолоджується часом у Чорногорії.

Цікаво Монатік випустив нову пісню та кліп у тривимірній анімації: відео

Монатік з дружиною в Чорногорії

Артист опублікував мальовниче фото, на якому усміхнено позував разом з дружиною Іриною на тлі моря та гір. Монатік постав у чорному костюмі, а Ірина – світло-гірчичному елегантному вбранні.

Коли повів дружину на побачення і розповідаєш дурості і непристойності,

– підписав співак знімок.



Монатік з дружиною / Фото з інстаграму Монатіка

Ірина Демічева також поділилась з шанувальниками красивими світлинами з Чорногорії. Вона позувала у чорній сорочці оверсайз та мінішортах в тон. Продюсерка доповнила образ окулярами та яскравою сумкою.

Ми з Монатіком в дуже приємному враженні від Чорногорії. Така красива природа, люди усміхнені, нікуди не поспішають, тотальне JOMO,

– поділилась враженнями Ірина.



Ірина Демічева / Фото з інстаграму продюсерки

Де раніше відпочивав Монатік