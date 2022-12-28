О новом романе Цымбалюка говорят с конца ноября. Актер публиковал фотографии с девушкой, но не называл ее имени. И СМИ удалось рассекретить пассию Тараса. В канун Нового года он подтвердил, что встречается со Светланой Готочкиной.
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Тарас Цымбалюк встречается со Светланой Готочкиной
Актер подтвердил отношения с ресторатором, опубликовав фотографии из общей фотосессии. На фото Тарас и Светлана изображены в черной спортивной одежде. Влюбленные держат друг друга за руки, Цымбалюк нежно смотрит на избранницу.
Подписи к фотографиям актер не оставил, только обозначил Светлану. Теперь Тарас не скрывает от публики свою любимую. Но сама Светлана пока не делала никаких заявлений по поводу этих отношений.
Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера
Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк / Фото из инстаграмма актера
Отношения Цимбалюка и Готочкиной: главное
- Первые фото со Светланой Тарас опубликовал примерно через 5 месяцев после развода с визажисткой Тиной Антоненко. В октябре в интервью 24 каналу актер рассказывал, что не живет с экс-любимой уже 5 месяцев, но в то время официально они еще не были разведены.
- Все чаще Готочкина и Цымбалюк публиковали в сети подобные фотографии. Поэтому слухов об их романе становилось все больше.
- Известно, что Светлана Готочкина является ресторатором и дизайнером, во время полномасштабной войны продолжает общаться на русском языке.
- Влюбленные не стесняются показывать на камеру страсть, которая есть между ними. А теперь не скрывают и отношения.