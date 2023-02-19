Нагадаємо, що влітку 2022 року актор розлучився зі своєю дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. Після цього Тарас Цимбалюк довго не коментував особисте життя, а з початком повномасштабного вторгнення присвятив себе допомозі ЗСУ.

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Проте тепер актор каже, що не бачить сенсу жити без стосунків і сім’ї. Він вважає, що людина повинна заради когось жити.

Як Цимбалюк познайомився з новою коханою

У інтерв'ю артист зізнався, що познайомився з Світланою Готочкіною у соцмережах завдяки своїй подрузі.

За його словами, його подруга Настя прийшла на його виставу, зняла Stories, і тоді Світлана відреагувала на це. Тарас почав листуватися з дівчиною, лайкати один одному фото.

А найголовніше сталось десь через три дні. Свєта тоді була в Польщі. Ми зідзвонились… Ніхто нічого не очікував від цього дзвінка. Проговорили 4 години… Ми ржали, як коні. У нас стався синхрон в почутті гумору, нам цікаво було дізнатись один про одного хоч щось,

– розповідає Цимбалюк.

Він додав, що його нова кохана дуже ініціативна, її харизма притягує актора.

Актор наголосив, що зрозумів, що закохався, мабуть, після їхньої першої телефонної розмови.



Якою була перша зустріч пари

Цікаво, що разом пара вже п’ять місяців. Актор зізнався, що перша зустріч змусила його хвилюватися, наче хлопчика.

Артист каже, що перший місяць Світлана та Тарас взагалі не бачились, лише спілкувались. А потім була цікава перша зустріч, перше хвилини вони просто "сканували" один одного.

Були переживання… взяти за руку… Ми спілкувались досить сміливо на відстані, а зустрілись – і складно було слова підібрати. В цьому був свій шарм і кайф. Я взагалі ніколи ні з ким не знайомився дистанційно, але щось в цьому є, звичайно,

– пригадує Цимбалюк.

Дивіться інтервʼю з Тарасом Цимбалюком: відео



Цікаво, що попри уже п'ять місяців зустрічань Тараса Цимбалюка з рестораторкою Світланою Готочкіною, вони досі не живуть разом. Закохані часто залишаються одне в одного, їх це влаштовує. "Ми насолоджуємося побутом. Звичайними діями: вечеряти разом, дивитися фільми, прогулюватися. Ці банальні речі мають для нас цінність! Дуже приємно ввечері, втомленими, просто сидіти поряд. У цьому моменті нам кльово", – сказав актор.

Їх також об'єднує почуття гумору та спортзал: "Любимо займатися спортом. Єдине, мені хочеться частіше працювати з залізом, качатися, а у Свєти, скажімо, більш дівчачі тренування".