Невже Тіна: фанати заінтриговані новим фото Тараса Цимбалюка з дівчиною

Український актор Тарас Цимбалюк опублікував серію буденних фото, серед яких знайшлось місце романтичній світлині. На ній він тримає за руку незнайому дівчину. Фанати підозрюють, чи це раптом не його колишня дружина Тіна.

Наприкінці червня 2022 року Тарас повідомив про розлучення з коханою Тіною Антоненко. Торік у липні вони одружились у мальовничому місці серед Карпат, але їхній шлюб дав тріщину. Як нам розповідав Цимбалюк, наразі вони ще офіційно не розлучені, але вже 5 місяців не живуть разом.

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Зараз кіноактор, можливо, будує нове особисте життя. Доказ цьому – романтичне чорно-біле фото, на якому він тримається за руку з дівчиною. На інших фото актор показав, як подорожує потягом, п'є солодкий напій, грається у приставку, набиває еротичне тату, підписавши все це словом "моменти".



Тарас Цимбалюк заінтригував романтичним фото в мережі / Фото з інстаграму актора

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Реакція мережі

Фанати одразу відреагували на "заховане" романтичне фото та почали робити здогадки, хто це може бути. Що цікаво, деякі коментарі згодом зникли з інстаграму, тому можна зробити висновок, що Тарас не хоче, аби обговорювали його нову пасію чи колишню дружину.

"Тарас, прекрасні моменти. Не важливо чи то Тіна, чи друга тендітна леді. Головне, щоб ви були в цих моментах щасливі", – написала одна з шанувальниць.

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