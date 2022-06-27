Лидер "Антител" Тарас Тополя вместе с коллегами из коллектива с первого дня войны находится на передовой. Сначала артисты помогали военным в Киевской области, а сейчас подразделение, к которому они принадлежат, находится на Харьковщине.

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Тарас Тополя о самом страшном дне на войне

За более 4 месяцев войны артисты помогли многим военным, получившим ранения. Тарас признался, что никогда не забудет день, когда его собратью оторвало ногу. Для него это было самое ужасное.

Из минометов развалили место нашей дислокации. Нашему собрату оторвало ногу. Мы спасали ему жизнь,

– вспомнил Тарас.

Война забирает жизни и здоровье наших защитников. Тополя признался, что самое сильное чувство, которое он и его друзья испытывают на войне, – это ненависть к россиянам. В экстремальные моменты нет философского мышления. Но если есть возможность выдохнуть и поразмышлять, то Тарас стремится восстановить справедливость: "У меня обостренное ощущение справедливости и оно заключается в том, что так нечестно. Украина имеет право на свое независимое будущее, Украина имеет право на свое государство, украинцы не должны умирать. Это неправильно. И мы сейчас здесь делаем свое дело, чтобы это будущее завоевать".

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн

Тарас Тополя о службе в терробороне