35-річний Тарас Тополя, який і сам прийшов у військову справу з музичної індустрії, переконаний, що не кожен може взяти до рук зброю і піти на фронт. Є люди, яким не дозволяють релігійні переконання, а є ті, яким банально страшно, і вони не соромляться в цьому зізнаватися.

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"На жаль, дехто не зізнається в цьому і ховається. Хоча я знаю випадки, коли хлопці казали: "Я не зможу стріляти, мені страшно. Я боюся, і в цьому страху принесу вам тільки шкоду. Давайте може краще я буду робити якусь іншу роботу на перемогу, заради України". Я погоджуюся з такою позицією", – каже співак.

Він вважає, що ці люди можуть знайти себе в тилу й там робити щось заради перемоги, не забуваючи жити щасливо.

Що з мирного життя дратує військових на "передку"

Тарас Тополя запевняє, що військові не зляться на цивільних, що ті живуть мирним життям, а вони воюють. Тож і цивільні не повинні картати себе за буденні радощі.

"Люди мають жити, про щось мріяти, посміхатися, жартувати, займатися коханням врешті решт, відпочивати. Все це має бути, тому що заради чого ми тоді боремося тут? Ми ж не боремося заради туги, смутку, розпачу і тотального плачу. Ні, майбутнє держави має бути світлим, успішним, усміхненим", – запевняє музикант.

Однак додає, що часом у тилу, у містах, де війна відчувається не так гостро, українці дозволяють собі зайвого.

Звичайно, є перебори. Перегинають палку, коли якісь відверті хамські вечірки влаштовують, гульки, якісь речі, які контрастують з тим, що в країні війна. На це люди реагуватимуть негативно,

– наголосив Тарас Тополя.

Тарас Тополя про розваги на війні

"На війні так само і жартуємо, і сміємося, і робимо якісь дурниці. Тут такі ж звичайні люди. Тут немає небожителів. Усі однакові: хтось у тилу, хтось на передку. Просто хтось узяв на себе таку функцію, а хтось іншу", – пояснив лідер "Антитіл".

Цікаво, що тиждень тому Тарас Тополя разом з побратимами проходив "морально-психологічну реабілітацію" на риболовлі.

Тарас Тополя з побратимами на риболовлі / Фото з інстаграму гурту "Антитіла"