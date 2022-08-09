3 года назад "Батя" был не военным, а врачом. Тогда дети Тараса Тополи попали в инфекционное отделение, и он их лечил.

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История "Бати", спасшего детей Тараса Тополи

Сейчас "Батя" вместе с Тарасом находится на фронте, но сейчас Тополь служит парамедиком, а официальный пост "Бати" во рту – не медик. Но защитники знают, что собрат сможет спасти их от гибели, если это потребуется.

"Батя" спасал наших детей в инфекционном. Три года тому назад. Помню, как намучились тогда с любимой, когда у детей температура 40, рвота и ничего не помогает. Через две недели отделение "Бати" поставило малышей на ноги,

– вспомнил Тарас.

"На войне "Батя" также спасает детей. И взрослых мальчиков, и маленьких, прикрывая собой их тяжелую, но относительно мирную жизнь в тылу. Хотя официально во рту его должность не медик, все знают, что "Батя" знает, как сделать так, чтобы выжить", – поделился Тополя. Также Тарас опубликовал фото "Бати", в глазах которого видна невероятная усталость и безумная вера в то, что мы обязательно победим.

Вот смотрит "Батя" на всех нас и будто спрашивает: "Что вы там, бродяги, страшно?" Страшно, "Батя", страшно. Но кто, если не мы,

– трогательно подытожил музыкант.



"Батя" / Фото из фейсбука Тараса Тополи

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