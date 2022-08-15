"А де Макс служить": Тарас Тополя підколов Барських, який фотографувався у формі ЗСУ

Уже кілька місяців Тарас Тополя з гурту "Антитіла" служить парамедиком на Харківщині. Чимало його зіркових колег теж взяли до рук зброю. Серед них нібито й Макс Барських. Щоправда, співак до цього ставиться скептично.

У квітні ексгастролер Макс Барських оголосив, що вступив до лав ЗСУ. Він був на військових навчаннях, фотографувався зі зброєю й казав, що хоче захищати свою країну. Однак Тарас Тополя натякнув, що це була показуха. Співака нібито немає серед бійців жодного відомого йому батальйону.

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Тарас Тополя "підколов" Макса Барських через службу в ЗСУ

Я б уточнив. А де Макс Барських служить? Знаю, що Сашко Положинський пішов до Маркуса, я бачив це. Коли ми ще були в Києві, я бачив в одній з рот Віталіка Кириченка з гурту "Нумер 482". Мені цікаво, а де Барських?

– риторично запитав Тарас Тополя.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському Rolling Stone Макс Барських розповідав, що в батальйоні записаний як резервіст, адже не має військового досвіду. Його нібито призначили відповідальним за поставки.

"Одна з головних причин, чому я вступив до ЗСУ – це бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов'язаний з військовою справою, але хоче захищати свою країну і зараз відчуває страх. Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно", – ділився артист з журналістами.

Макс Барських на полігоні з Женею Галичем і побратимами / Фото з пресслужби артиста

що зараз Макс Барських у США. Там він дає концерти, частину грошей з яких передає на допомогу Україні. Це нещодавно "роздули" росЗМІ

Як Тарас Тополя "підколов" Макса Барських: дивіться відео онлайн (на 28:40)