Макс Барських зізнався, що до останнього не вірив у повномасштабне російське вторгнення, але це сталось. Коли він оговтався від подій, то почав про це говорити у соцмережах, а у відповідь отримав хвилю хейту від колись улюблених фанатів.

До слова Макс Барських спростував фейки росіян, що він виїхав у США

"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться. Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі. На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи", – розповів Барських.

Не міг Макс не розповісти про окупацію його рідного Херсона. Аби убезпечити рідних, він терміново вивозив їх з міста.

Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм. Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні – це жахливо!

– пригадав артист.

Повернувшись до Києва, співак вирішив вступити до лав ЗСУ як резервіст і розпочати військові тренування. Він зізнався, що його впізнавали у війську, але він не соромився цього. Каже, радий, що надихає українських хлопців.

"Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення", – сказав Макс та додав, що 70 відсотків свого часу присвячує тренуванням, але не певен, чи вже готовий когось убити. Але якщо потрібно буде боронити родину та свій народ – він це зробить.



Макс Барських у лавах ЗСУ / Фото з пресслужби артиста