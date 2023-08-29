Тепер він підтримує Путіна: Тарас Тополя назвав музиканта з Росії, з яким колись дружив

Український гурт "Антитіла" ще до війни записував пісню з музикантами зі "Смислових галюцинацій" із Росії. Виявляється з лідером цього гурту Сергієм Бобунцем Тополя навіть дружив. Проте тепер цей співак підтримує путінський режим.

Про це Тарас Тополя розповів у нещодавньому інтерв’ю. Раніше співак також зізнався, чи хотів би повернутися на фронт.

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У репертуарі гурту "Антитіла" є лише два російськомовні треки. Вони були випущені ще до 2014 року.

Тарас Тополя не приховує – йому не соромно за російськомовні пісні. За його словами, колись вони розглядали можливість вийти на російський ринок, а їхня російськомовна пісня займала перші місця на "Нашому радіо".

"З цією піснею нас покликали на "Нашествие" у 2014 році, куди ми не поїхали, бо почалася анексія Криму і війна на Донбасі. Відтоді ми повністю закрили для себе Росію", – відповів Тополя.

Тарас зізнався, що також не соромиться дружби з росіянином.

Ми робили кавер зі "Смисловими галюцинаціями", ми дружили із Сергієм Бобунцем, у нас були досить близькі стосунки, але 2014 все змінив,

– сказав лідер гурту "Антитіла".

Музикант не уточнив, чи спілкувався з російським музикантом після повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Сергій Бобунець зайняв пропутінську позицію. Зокрема, він взяв участь у марафоні "ZaРоссию", виступивши на концерті в Барнаулі 16 квітня 2022 року. Зі сцени він підтримав так звану "спецоперацію".

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