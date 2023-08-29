Тепер він підтримує Путіна: Тарас Тополя назвав музиканта з Росії, з яким колись дружив
Джерело:"Слава +"
Український гурт "Антитіла" ще до війни записував пісню з музикантами зі "Смислових галюцинацій" із Росії. Виявляється з лідером цього гурту Сергієм Бобунцем Тополя навіть дружив. Проте тепер цей співак підтримує путінський режим.
Про це Тарас Тополя розповів у нещодавньому інтерв’ю. Раніше співак також зізнався, чи хотів би повернутися на фронт.
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У репертуарі гурту "Антитіла" є лише два російськомовні треки. Вони були випущені ще до 2014 року.
Тарас Тополя не приховує – йому не соромно за російськомовні пісні. За його словами, колись вони розглядали можливість вийти на російський ринок, а їхня російськомовна пісня займала перші місця на "Нашому радіо".
"З цією піснею нас покликали на "Нашествие" у 2014 році, куди ми не поїхали, бо почалася анексія Криму і війна на Донбасі. Відтоді ми повністю закрили для себе Росію", – відповів Тополя.
Тарас зізнався, що також не соромиться дружби з росіянином.
Ми робили кавер зі "Смисловими галюцинаціями", ми дружили із Сергієм Бобунцем, у нас були досить близькі стосунки, але 2014 все змінив,
– сказав лідер гурту "Антитіла".
Музикант не уточнив, чи спілкувався з російським музикантом після повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, що Сергій Бобунець зайняв пропутінську позицію. Зокрема, він взяв участь у марафоні "ZaРоссию", виступивши на концерті в Барнаулі 16 квітня 2022 року. Зі сцени він підтримав так звану "спецоперацію".
Дивіться інтервю з Тарасом Тополею: відео
Тарас Тополя воював на передовій
- З перших днів повномасштабного вторгнення музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав територіальної оборони, щоб захищати країну від російських загарбників.
- Тарас Тополя разом з колегами з гурту служив у 130 батальйоні тероборони Києва, який спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.
- Спершу підрозділ перебував на Київщині, а згодом його перенаправили на північ Харківщини.
- Після шести місяців активної участі музикантів на передовій, за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артистів вивели із зони бойових дій у Київ.