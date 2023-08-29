Об этом Тарас Тополя рассказал в недавнем интервью. Ранее певец также признался, хотел бы вернуться на фронт.

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В репертуаре группы "Антитела" есть только два русскоязычных трека. Они были выпущены еще в 2014 году.

Тарас Тополя не скрывает – ему не стыдно за русскоязычные песни. По его словам, когда-то они рассматривали возможность выйти на российский рынок, а русскоязычная их песня занимала первые места на "Нашем радио".

"С этой песней нас позвали на "Нашествие" в 2014 году, куда мы не поехали, потому что началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Мы полностью закрыли для себя Россию", – ответил Тополь.

Тарас признался, что тоже не стесняется дружбы с россиянином.

Мы делали кавер со "Смысловыми галлюцинациями", мы дружили с Сергеем Бобунцем, у нас были достаточно близкие отношения, но 2014 год все изменил,

– сказал лидер группы "Антитела".

Музыкант не уточнил, общался ли с российским музыкантом после полномасштабного вторжения.

Отметим, что Сергей Бобунец занял пропутинскую позицию. В частности, он принял участие в марафоне "ZaРоссию", выступив на концерте в Барнауле 16 апреля 2022 года. Со сцены он поддержал так называемую "спецоперацию".

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Тарас Тополя воевал на передовой