Тарас Тополя и группа "Антитіла" разорвали любые связи с россией еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе и оккупация Крыма. Но около года назад российские комики предложили музыкантам деньги за права на одну из песен.

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"Год-полтора назад ТНТ запускало новый комедийный проект, какой-то очень крутой. Его делала команда "Камызяки", а у них там прямая куча денег, все класс. И они обратились к нам, потому что хотели сделать нашу песню "Палені вогнями" – "Бери своє" она называется – основной песней этого проекта", – рассказал солист группы.

Тарас Тополь согласился "отдать" юмористам песню, но при одном условии – сбросить деньги на Вооруженные Силы Украины.

Мы сказали: "Да, хорошо, делайте. Мы вам сейчас сбрасываем счет – оплатите нам, пожалуйста, очистите права, скиньте деньги сразу на Вооруженные силы Украины". Ну и они потерялись. То есть у нас такое отношение к России и к российскому рынку,

– поделился артист.

"Мы закрыли полностью эту страницу с россией, совершенно отрезали. Мне российская культура неинтересна и никогда не была. Я это не считаю достоянием человечества. Это хорошо промотированная империей определенная беллетристика, во многом графоманство", – подчеркнул Тополь.

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