Тарабарова зізналася, як дядько з Росії відреагував на окупацію Херсона: "Вітаю, тепер заживете"
Джерело:ютуб-канал "Розмова"
У Світлани Тарабарової, яка родом з Херсону, дядько живе в Росії. Коли окупанти зайшли в місто, він написав сестрі зірки, щоб привітати. Уся сім'я намагалася донести йому правду, але "пропаганда виїла йому мозок".
31-річна Світлана Тарабарова, як і безліч зірок українського шоу-бізу, має близьких на Росії. Туди переїхав рідний брат її мами. Чоловік, який виріс у Херсоні, радів, що путінська армія окупувала місто, бо люди там нібито нарешті заживуть. Про це він написав родині на третій день війни.
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Світлана Тарабарова про дядька з Росії
У Херсоні були бої за Антонівський міст. Місто було налякане. Шок. А він пише смс моїй сестрі: "Галечко, вітаю, нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете". Це рідний дядько,
– заявила шокована артистка.
Наступні кілька днів після цього вся рідня намагалася переконати чоловіка, що Росія прийшла в Україну з війною, а не зі "спецоперацією зі звільнення". Однак той їх не чув і шукав свої аргументи, "не здавався", як зауважила Тарабарова.
"Три дні ми переписувалися всією родиною. Ми закінчили переписуватися після того, як моя мама сказала: "Просто заблокуй його". Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий. Пропаганда настільки виїла йому мозок", – зізналася співачка.
Не лише Світлана Тарабарова, а й інші зірки розпрощалися з рідними з Росії через війну
- Телеведуча Маша Єфросиніна більше не спілкується з родичами з Криму, які за всю війну не написали, не подзвонили. Натомість дядько зі Санкт-Петербурга на шостий тиждень відправив смску, що йому дуже шкода.
- Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник відрікся від хрещеної з Росії. У перші дні війни жінка, яка народилася в Миколаївській області, зателефонувала зі словами: "Вам так і треба".