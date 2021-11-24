Таня Муіньо: що відомо про українську режисерку, яка своїми кліпами підкорила Голлівуд

Нещодавно мережу сколихнула новина, що українську режисерку Таню Муіньо номінували на престижну премію Греммі-2022. Креативний кліп MONTERO, який Таня зняла для репера Lil Nas X не залишився поза увагою глядачів, адже зібрав цілих 395 мільйонів переглядів на ютубі.

У Голлівуді Таня Муіньо має славу компетентної та гарної режисерки, роботи якої відзначаються яскравістю й оригінальністю. Окрім епатажного Lil Nas X, Муіньо співпрацювала з реперкою Cardi B, з співачкою Кеті Перрі й виконавцями The Weeknd та Post Malone.

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Таня Муіньо: біографія української режисерки

Окрім українського коріння, Таня Муіньо має й кубинське. Відомо, що мама режисерки родом з Одеси, а її тато народився на Кубі. Зі слів дівчини, вона до 6 років жила у Гавані й там пізнала, що таке велика кубинська сім'я. Таня намагається не фігурувати у пресі й не часто афішує якісь подробиці особистого життя.



Таня Муіньо: біографія режисерки / Фото з інстаграму Тані

Свій творчий шлях Муіньо розпочала з співпраці з відомим українським артистом MONATIK. Повітряність, динаміка, контраст кольорів у кліпах "Кружит" и "Выходной" – це заслуга неординарного бачення режисерки.

У 2019 році обдарована кліпмейкерка зняла відео для популярної співачки Кеті Перрі. Побачивши настільки популярною стала ця робота, багато зірок почали запрошувати Таню знімати відеоролики на їхні пісні.



Таня Муіньо / Фото з інстаграму Тані

Так до списку творчих досягнень Тані Муіньо додались праці над кліпами ROZALIA, Біллі Айліш і Lil Nas X. До слова, восени 2020 року Муіньо стала режисером кліпу відомого британського музиканта Yungblud. Цікаво, що локацією зйомки дівчина обрала Київ.

Актуально Українку Таню Муіньо номінували на Греммі-2022

З кліпмейкеркою активно і охоче співпрацюють українські виконавці. Вона була авторкою кліпів Мішель Андраде, NK, DOROFEEVA, Lida Lee та інших знаменитостей українського шоу-бізу. Таня чотири роки поспіль отримувала премію YUNA у номінації "Найкращий відеокліп" . Цікаво, що всі чотири кліпи-переможці вона поставила для MONATIK.

Сама дівчина вважає себе "мультитаскером", адже може концентрувати свою увагу на різних мистецьких сферах. Окрім зйомок кліпів, вона професійно займається фотографією й навіть заснувала власний бренд одягу.

Найпопулярніші кліпи Тані Муіньо