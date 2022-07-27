17 серпня Андрію Кузьменку виповнилося б 54 роки. У Львові в цей день проведуть концерт, щоб вшанувати пам'ять артиста.

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Концерт "Шампанські очі 2.0"

Проєкт "Шампанські очі" вже став культовим. Відомі українські артисти виконують легендарні пісні гурту "Скрябін", які незмінно залишаються актуальними. Цього року хіти виконуватимуть найкращі голоси Львова: Віктор Винник, Зіновій Карач, Павло Пігура, Андрій Капраль, Давід Меладзе та зірки проєкту "Команда А" Андрій Заліско, Андріана, Андрій Князь, Артур Боссо та Анна Добриднєва. Це відбуватиметься у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Богдана Мочурада.

Де: !FestRepublic, вул. Старознесенська, 24-26

Коли: 17 серпня о 19:00

Квитки: від 390 гривень

"Атмосфера, насичена енергетикою музиканта, пісні якого знають різні покоління, а творчий шлях був яскравим і по-справжньому унікальним! Гарантовано затишний захід для сім'ї, друзів та закоханих. Вечір, на який не соромно прийти з дітьми та батьками. Тож не баріться, бо квитків на всіх не вистачить", – кажуть організатори.

Захід проводиться під егідою Львівської обласної військової адміністрації. Частину вторгованих коштів передадуть на потреби ЗСУ.



У Львові відбудеться концерт до дня народження Кузьми / Фото пресслужби