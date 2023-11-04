Українка Таня Муіньо зняла кліп для учасника суперпопулярного BTS: перегляди стрімко ростуть
Джерело:HYBE LABELS
Українська режисерка Таня Муіньо створила відеороботу для одного з учасників BTS. Jung Kook (Чонгук) презентував кліп на пісню Standing Next to You.
Кліпмейкерка та режисерка Таня Муіньо працює з всесвітньо відомими артистами. Днями вийшов кліп південнокорейського співака Чонгука, який створила українка.
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Таня Муіньо зняла кліп для Чонгука
Зйомки кліпу відбувалися у Будапешті на покинутій електростанції Келенфельд та автодромі Hungaroring. У відеороботі показані ефектні кадри з драйвовими танцями.
До речі, у кліпі знялась також українська модель Паша Гаруля. Вона співпрацювала з всесвітньо відомими брендами Swarovski, Miu Miu та Prada.
Кліп на пісню стрімко здобуває популярність на ютубі. Прем'єра відбулась 3 листопада, а відео вже переглянули 15 мільйонів користувачів.
Jung Kook – Standing Next to You: дивіться відео онлайн
Останні роботи Тані Муіньо
- Режисерка зняла відвертий кліп для рок-зірки Ленні Кравіца на пісню "TK421". Знаменитість, в якого теж українське коріння, у відеороботі танцював і навіть поставав оголеним.
- Українка також створила відеороботу для реперки Doja Cat і її нового треку Attention. У кліпі виконавиця теж з'явилася оголена посеред вулиці.
- Таня Муіньо зняла зухвалий кліп для реперок Cardi B й Megan The Stallion. Додамо, що з Cardi B Таня працює вчетверте. Раніше кліпмейкерка створювала відеороботи "Up", "Rumors".