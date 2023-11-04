Клипмейкер и режиссер Таня Муиньо работает со всемирно известными артистами. На днях вышел клип южнокорейского певца Чонгука, созданный украинкой.

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Таня Муиньо сняла клип для Чонгука

Съемки клипа проходили в Будапеште на заброшенной электростанции Келенфельд и автодроме Hungaroring. В видеоработе показаны эффектные кадры с драйвовыми танцами.

К слову, в клипе снялась также украинская модель Паша Гаруля. Она сотрудничала со всемирно известными брендами Swarovski, Miu Miu и Prada.

Клип на песню стремительно приобретает популярность на ютубе. Премьера состоялась 3 ноября, а видео уже просмотрели 15 миллионов пользователей.

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