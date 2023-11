Легендарний британський гурт The Beatles випустив композицію Now and Then. Її називають "фінальною" у репертуарі одного з найкращих колективів в історії музики.

The Beatles випустили "фінальну" пісню

У композиції звучать голоси всіх чотирьох музикантів – Джона Леннона, Рінго Старра, Джорджа Харрісона і Пола Маккартні. Пісня спершу прозвучала на радіостанції BBC Radio 2 та 6 Music, а потім з'явилась на стрімінгових платформах Spotify, Apple Music та Amazon Prime Music.

Джон Леннон записав демо цієї пісні ще у 1978 році у себе вдома у Нью-Йорку. Після смерті музиканта його дружина Його Оно передала останні записи решті учасникам гурту.

На касеті також були демоверсії Free as a Bird і Real Love – ці пісні вийшли як сингли у 1995 та 1996 роках відповідно. Тоді як працю над треком Now And Then постійно відкладали, а якість запису була не найкращою. Все-таки якість покращили та відновили голос Джона Леннона, усунувши фоновий шум. Певною мірою з цим допоміг штучний інтелект.

The Beatles також представили кліп на пісню Now and Then. Туди увійшли архівні кадри та кадри з роботи на студії.

"Ми вплели гумор у кілька кадрів, знятих у 2023 році. Результат вийшов досить божевільним і забезпечив відео настільки необхідний баланс між сумним і смішним", "Я зрозумів, що нам потрібна уява кожного глядача, щоб створити свій особистий момент прощання з The Beatles", – кажуть Пол Маккартні й Рінго Старр.

The Beatles – Now and Then: дивіться відео онлайн

Як відреагували критики

Загалом музичні критики дають позитивну оцінку Now And Then.