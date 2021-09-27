Танцівнику Дорофєєвої поставили у череп титанову пластину: як виглядає хлопець
Побитий танцівник Наді Дорофєєвої, на якого напав чоловік на початку серпня, переніс чергову складну операцію. Євгену Гончаренку замінили відсутню частину кістки черепа і вставили титанову пластину.
На операцію хлопець чекав кілька тижнів, і тепер це сталось. Спочатку лікарі намагалися відновити пошкоджену ділянку черепа, але, на жаль, їм це не вдалось.
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"Додому повертається уже титановий бой ("хлопець" у перекладі з англійської, – Showbiz 24)", – написав в інстаграм-сторіз Євген та показав себе з перебинтованою головою. Також можна побачити, що йому подарували квіти для підтримки духу.
Євгену Гончаренку зробили операцію / Фото з інстаграм-сторіз танцівника
Стан здоров'я хлопця також прокоментувала його колега – співачка DOROFEEVA. Вона подякувала усім, хто хвилювався за Євгена. Можна побачити, як з іншими колегами вона подзвонила хлопцеві по FaceTime.
"Жені зробили операцію. Наш хлопчик відновлюється", – написала зірка в мережі.
Євген Гончаренко – веселий та сповнений сил / Фото з інстаграм-сторіз артистки
Що відомо про операції та напад на хлопця
- Танцівника Наді Дорофєєвої побив 1 серпня ексспівробітник УДО, який вирішив "помахати руками" до друзів Євгена біля столичного гей-клубу.
- Як розповів Євген, до нього в гості прилетіли друзі з-за кордону, які попросили відвести їх у модний клуб. На шляху їм трапився чоловік, який без пояснень почав штовхатись. Коли подружка почала знімати інцидент на телефон, той на неї хотів накинутись, але Євген став на його шляху, через що отримав сильний удар в голову.
- У хлопця стався крововилив у мозок, йому терміново робили трепанацію черепа та вводили у медикаментозну кому.
- З початку серпня і до сьогодні Гончаренко чекав операцію зі встановлення пластини, яка обійшлась його батькам у сотні тисяч гривень.