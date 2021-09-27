Операции парень ждал несколько недель, и теперь это произошло. Сначала врачи пытались восстановить поврежденный участок черепа, но, к сожалению, им это не удалось.
Смотрите также Танцовщика балета Дорофеевой выписали из больницы: дома ему устроили вечеринку
"Домой возвращается уже титановый бой ("юноша" в переводе с английского, – Showbiz 24)", – написал в инстаграм-сториз Евгений и показал себя с перебинтованной головой. Также можно увидеть, что ему подарили цветы для поддержания духа.
Евгению Гончаренко сделали операцию / Фото из инстаграм-сториз танцовщика
Состояние здоровья парня также прокомментировала его коллега – певица DOROFEEVA. Она поблагодарила всех, кто волновался за Евгения. Можно увидеть, как с другими коллегами она позвонила парню по FaceTime.
"Жене сделали операцию. Наш мальчик восстанавливается", – написала звезда в сети.
Евгений Гончаренко – веселый и полон сил / Фото из инстаграм-сториз артистки
Что известно об операциях и нападении на парня
- Танцовщика Нади Дорофеевой избил 1 августа экс-сотрудник УГО, решивший "помахать руками" к друзьям Евгения возле столичного гей-клуба.
- Как рассказал Евгений, к нему в гости прилетели друзья из-за границы, которые попросили отвести их в модный клуб. На пути им попался мужчина, который без объяснений начал толкаться. Когда подружка начала снимать инцидент на телефон, тот на нее хотел наброситься, но Евгений встал на его пути, из-за чего получил сильный удар в голову.
- У парня произошло кровоизлияние в мозг, ему срочно делали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
- С начала августа и до сих пор Гончаренко ждал операцию по установке пластины, которая обошлась его родителям в сотни тысяч гривен.