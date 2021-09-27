На операцію хлопець чекав кілька тижнів, і тепер це сталось. Спочатку лікарі намагалися відновити пошкоджену ділянку черепа, але, на жаль, їм це не вдалось.

Дивіться також Танцівника балету Дорофєєвої виписали з лікарні: вдома йому влаштували вечірку

"Додому повертається уже титановий бой ("хлопець" у перекладі з англійської, – Showbiz 24)", – написав в інстаграм-сторіз Євген та показав себе з перебинтованою головою. Також можна побачити, що йому подарували квіти для підтримки духу.



Євгену Гончаренку зробили операцію / Фото з інстаграм-сторіз танцівника

Стан здоров'я хлопця також прокоментувала його колега – співачка DOROFEEVA. Вона подякувала усім, хто хвилювався за Євгена. Можна побачити, як з іншими колегами вона подзвонила хлопцеві по FaceTime.

"Жені зробили операцію. Наш хлопчик відновлюється", – написала зірка в мережі.



Євген Гончаренко – веселий та сповнений сил / Фото з інстаграм-сторіз артистки

Що відомо про операції та напад на хлопця