Той факт, що Євгена побили неподалік від столичного гей-клубу, наштовхнув аудиторію на думку, що він гомосексуал. Однак танцівник спростував ці чутки. На його думку, кохання не має статі.

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Ні, я не гей. Але у любові немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну, неважливо з ким, де і коли,

– повідомив юнак з балету Наді Дорофєєвої.

Танцівник Дорофєєвої про сексуальну орієнтацію / Фото з інстаграм-сторіс Євгена Гончаренка

Варто зазначити, після виписки з лікарні Євгену та його мамі все частіше надходять погрози від незнайомих людей, які бажають танцівнику смерті. Як вважає юнак, усе через його епатажний імідж та цікавість, з ким він спить. На диво, хейтери роблять його лише сильнішими.

Нагадаємо, недоброзичливці в Євгена з'явились ще до того, як він вийшов з коми. Мережа бурхливо відреагувала на його виступи на талант-шоу в Росії, де він намагався засвітитися як танцівник.