Танцівника зацькували за виступи в країні-агресорі. Євген неодноразово їздив туди для участі в талант-шоу.
До слова Мама танцівника балету Дорофєєвої розповіла про його стан
Танцівник Дорофєєвої виступав у Росії
Мати Гончаренка на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала скриншот коментарів, де користувачі мережі пригадали виступи Євгена в Росії. Раніше Євген брав участь в талант-шоу та інших проєктах країни-агресора.
Їздив на Росію, ніжками дригав? Попкою виляв? То якого х*ра його тут лікують? Позбавити громадянства і на Росію!
– написав один із коментаторів.
Ірина Гончаренко зазначила, що подібних висловлювань на адресу її сина є чимало. Однак є багато людей, які підтримують Євгена та бажають йому швидкого одужання.
Побиття танцівника балету Наді Дорофєєвої
- Інцидент трапився 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift, що розташований на вулиці Антоновича, 45.
- Мережею розлетілося відео, де видно, як військовий-охоронець спровокував конфлікт. Він сильно штовхнув друга Євгена. Після цього між танцівником і нападником розпочалася словесна перепалка. Через декілька хвилин військовий вдарив Гончаренка в голову. Від цього юнак втратив свідомість і впав на землю.
- Євгена госпіталізували. Йому провели трепанацію черепа, діагностували крововилив у мозок.
- Нападником виявився працівник Управління державної охорони України.
- Спершу чоловіка усунули від роботи, а через декілька днів – звільнили. Відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
- Мама Гончаренка через тиждень після нападу розповіла, що син пробуде в комі ще мінімум 10 днів. Після цього його спробують поступово привести до тями та діагностувати можливі наслідки.