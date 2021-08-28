Тот факт, что Евгения избили неподалеку от столичного гей-клуба, натолкнул аудиторию на мысль, что он гомосексуал. Однако танцовщик опроверг эти слухи. По его мнению, любовь не имеет пола.

Читайте также Надя Дорофеева устроила вечеринку в розовом стиле: забавные фото из Одессы

Нет, я не гей. Но у любви нет пола. Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству на полную, неважно с кем, где и когда,

– сообщил юноша из балета Наде Дорофеевой.

Танцовщик Дорофеевой о сексуальной ориентации / Фото из инстаграм-сторис Евгения Гончаренко

Стоит отметить, что после выписки из больницы Евгению и его маме все чаще поступают угрозы от незнакомых людей, которые желают танцору смерти. Как считает юноша, все из-за его эпатажного имиджа и любопытства, с кем он спит. На удивление, хейтеры делают его только сильнее.

Напомним, недоброжелатели у Евгения появились еще до того, как он вышел из комы. Сеть бурно отреагировала на его выступления на талант-шоу в России, где он пытался засветиться как танцовщик.