Танцівник балету Наді Дорофєєвої вийшов з коми
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко, якого 1 серпня побили в Києві, вийшов з коми. Про це повідомила мама хлопця і сама артистка. Наразі невідомо, у якому стані перебуває Євген.
Євген Гончаренко переніс складну операцію та був у медикаментозній комі для того, щоб зменшити набряк на мозку. 16 серпня він отямився.
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Євген Гончаренко вийшов з коми
Надя Дорофєєва, яка перебуває на відпочинку в Туреччині, розповіла, що говорила з мамою Євгена, яка повідомила, що він вийшов з коми. Артистка зазначила, що надалі повідомлятиме подробиці щодо стану здоров'я танцівника.
"Друзі! Щойно говорила з мамою Жені. Він сьогодні прокинувся. Буду повідомляти як і що відбуватиметься далі", – написала виконавиця.
Євген Гончаренко вийшов з коми / Скриншот інстаграм-сторіз співачки
Про те, що Євген прокинувся, повідомила також його мама – Ірина Гончаренко. Вона поширила допис у фейсбуці: "Женя прокинувся! Рухаємося далі".
Побиття Євгена Гончаренка
- Трагічний інцидент трапився 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift.
- Військовий-охоронець спершу сильно штовхнув друга Гончаренка, а потім завдав потужного удару в голову Євгена.
- Хлопець втратив свідомість та впав на землю. Падіння спричинило крововилив у мозок.
- Євгена терміново госпіталізували. У лікарні йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому, оскільки в хлопця був сильний набряк на мозку, який потрібно було зменшити.
- Мама Гончаренка розповідала, що до нього нікого не пускають. Хлопець перебуває в стерильній палаті, оскільки має відкриту рану на голові.
- Правоохоронці з'ясували, що нападник – працівник Управління державної охорони. Чоловіка одразу усунули від роботи, а згодом звільнили.
- Нападника затримали й відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.