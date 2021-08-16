Танцівник балету Наді Дорофєєвої вийшов з коми

Танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко, якого 1 серпня побили в Києві, вийшов з коми. Про це повідомила мама хлопця і сама артистка. Наразі невідомо, у якому стані перебуває Євген.

Євген Гончаренко переніс складну операцію та був у медикаментозній комі для того, щоб зменшити набряк на мозку. 16 серпня він отямився.

Раніше ми писали Не пускають навіть маму: у танцівника Дорофєєвої відкрита рана на голові

Євген Гончаренко вийшов з коми

Надя Дорофєєва, яка перебуває на відпочинку в Туреччині, розповіла, що говорила з мамою Євгена, яка повідомила, що він вийшов з коми. Артистка зазначила, що надалі повідомлятиме подробиці щодо стану здоров'я танцівника.

"Друзі! Щойно говорила з мамою Жені. Він сьогодні прокинувся. Буду повідомляти як і що відбуватиметься далі", – написала виконавиця.



Євген Гончаренко вийшов з коми / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Про те, що Євген прокинувся, повідомила також його мама – Ірина Гончаренко. Вона поширила допис у фейсбуці: "Женя прокинувся! Рухаємося далі".

Побиття Євгена Гончаренка