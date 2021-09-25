12 яскравих пар вийдуть на паркет "Танців з зірками" вже цієї неділі. Вони покажуть запальні та пристрасні латиноамериканські постановки, вкотре продемонструють свої хореографічні вміння.

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Ведучий зіркового балкона

Традиційно, у кожному випуску після виступу учасники дізнаються оцінки суддів на зірковому балконі разом із запрошеним ведучим. У 4 випуску, який пройде під гаслом "Ніч латини", пари підтримуватиме один з найпопулярніших і найспокусливіших хореографів України – Євген Кот.

Танцівник здобув перемогу в шоу у 2019 році. Тоді його партнеркою була акторка і головна героїня першого сезону "Холостячки" – Ксенія Мішина. Євген не з чуток знає, наскільки бентежно бути на місці учасника, тому намагатиметься зробити все для того, щоб пари отримували задоволення від ефіру та не переживали через результати оцінок журі.



Євген Кот / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

Зазначимо, зірковою суддею 4 випуску стане переможниця минулого сезону Санта Дімопулос. Вона підкорювала телеглядачів румбою і самбою, тому не дивно, що повернеться на "Танці з зірками" саме в "Ніч латини".