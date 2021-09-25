12 ярких пар выйдут на паркет "Танцев со звездами" уже в это воскресенье. Они покажут зажигательные и страстные латиноамериканские постановки, в очередной раз продемонстрируют свои хореографические умения.
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Ведущий звездного балкона
Традиционно, в каждом выпуске после выступления участники узнают оценки судей на звездном балконе вместе с приглашенным ведущим. В 4 выпуске, который пройдет под лозунгом "Ночь латыни", пары будет поддерживать один из самых популярных и самых соблазнительных хореографов Украины – Евгений Кот.
Танцовщик одержал победу в шоу в 2019 году. Тогда его партнершей была актриса и главная героиня первого сезона "Холостячки" – Ксения Мишина. Евгений не понаслышке знает, насколько тревожно быть на месте участника, поэтому постарается сделать все для того, чтобы пары получали удовольствие от эфира и не переживали из-за результатов оценок жюри.
Евгений Кот / Фото с инстаграма "Танцев со звездами"