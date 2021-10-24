У "Вечір танго" на паркеті "Танців з зірками" станцювали 6 пар, які встигли завоювати прихильність суворих суддів і любов телеглядачів. Одній з них забракло балів і SMS-ок. Так, Євгенія Власова та Максим Леонов назавжди покинули омріяний проєкт.

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У зону ризику вони потрапили з сильними конкурентами – Артуром Логаєм і Анною Кареліною. Саме ці пари виконали танець за життя. Їм дістався пасадобль.

У результаті Максим Чмерковський і Катерина Кухар віддали свої голоси Артуру Логаю та Анні Кареліній. Так, Євгенія Власова й переможець минулого сезону Максим Леонов покинули "Танці з зірками".

Це величезна школа життя. Після цього проєкту я буду міцніша, це точно. З першого виступу я перемагала. Я не очікувала, що зможу зробити так багато,

– заявила Євгенія Власова на прощання.

"Танці з зірками 2021" 8 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенії Власової та Макса Леонова

Додамо, Дмитро Каднай та Аліна Лі отримали імунітет, оскільки за лічені дні до 8 випуску "Танців з зірками" співак захворів. Так, пара не виступала на паркеті, а автоматично пройшла до 9 прямого ефіру.