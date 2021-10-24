В "вечер танго" на паркете "Танцев со звездами" станцевали 6 пар, успевших завоевать расположение строгих судей и любовь телезрителей. Одной из них не хватило баллов и SMS-ок. Так, Евгения Власова и Максим Леонов навсегда покинули желанный проект.

Не пропустите "Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: страстный фристайл Логайя и жаркая румба Власовой

В зону риска они попали с сильными конкурентами – Артуром Логаем и Анной Карелиной. Именно эти пары исполнили танец за жизнь. Им достался пасадобль.

В итоге Максим Чмерковский и Екатерина Кухар отдали свои голоса Артуру Логаю и Анне Карелиной. Так, Евгения Власова и победитель прошлого сезона Максим Леонов покинули "Танцы со звездами".

Это огромная школа жизни. После этого проекта я буду крепче, это точно. С первого выступления я побеждала. Я не ожидала, что смогу сделать так много,

– заявила Евгения Власова на прощание.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Добавим, Дмитрий Каднай и Алина Ли получили иммунитет, поскольку за считанные дни до 8 выпуска "Танцев со звездами" певец заболел. Так, пара не выступала на паркете, а автоматически прошла в 9 прямой эфир.